Путин заявил, что Киев долго раскачивался для переговоров с Россией по газу

Меж тем Москва готова на год продлить контракт на прокачку газа с Киевом, если не будет подписан новый договор.

Киев долго раскачивался для переговоров с Москвой по газу, хотя Россия давно была готова к этой беседе, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Российской энергетической недели.

— Мы давно были готовы к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они никак не могли раскачаться, не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров, — отметил Путин.

При этом лидер России отметил, что Москва готова на год продлить контракт на прокачку газа с Киевом, если не будет подписан новый договор.

Напомним, контракт о поставке голубого топлива через украинскую территорию истекает 31 декабря текущего года.