Путин проведёт в Сочи заседание набсовета "Россия — страна возможностей"

Главе государства расскажут о ключевых достижениях платформы и её дальнейших задачах.

Президент РФ Владимир Путин проведёт 4 октября в Сочи расширенное заседание наблюдательного совета "Россия — страна возможностей". Как сообщила пресс-служба Кремля, встреча пройдёт на базе образовательного центра "Сириус".

— В рамках мероприятия будут озвучены ключевые результаты работы платформы "Россия — страна возможностей", рассмотрены идеи новых проектов для платформы и поставлены дальнейшие задачи по её развитию, — говорится в коммюнике.

АНО "Россия — страна возможностей" учреждена указом президента РФ от 22 мая 2018 года и развивает одноимённую платформу, объединяющую 20 проектов. Ключевой целью организации является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации россиян, а также создание эффективных социальных лифтов. Набсовет АНО возглавляет сам Владимир Путин.

Ранее сообщалось о завершении одного из флагманских проектов платформы — хакатона "Цифровой прорыв". Финал всероссийского конкурса установил мировой рекорд по числу участников.