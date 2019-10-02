Путин не увидел ничего компрометирующего в беседе Трампа и Зеленского

Российский лидер, в свою очередь, всегда готов к тому, что его разговор могут опубликовать.

Президент России Владимир Путин высказался о содержании телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, стенограмма которого была размещена на сайте Белого дома. По мнению российского лидера, ничего компрометирующего в этой беседе не прозвучало.

— Трамп обратился к своему коллеге с просьбой расследовать возможные коррупционные сделки бывших сотрудников администрации. В принципе так обязан был поступить любой руководитель государства. Чего здесь такого? — рассудил Путин, выступая на пленарной сессии "Российской энергетической недели".

Кроме того, российский лидер не увидел, чтобы в ходе телефонного разговора Трамп потребовал от Зеленского "компромат любой ценой" или угрожал ему, что не будет оказывать помощь Украине. Путин добавил, что он, в свою очередь, всегда готов к тому, что его разговор могут опубликовать.

— Я ведь не всю жизнь работаю в том качестве, в котором сегодня нахожусь. Прежняя моя жизнь приучила меня к тому, что любой мой разговор может быть опубликован, и я всегда исхожу из этого, — добавил российский президент.

Как уже сообщал Лайф, Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского после того, как в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа. Якобы президент злоупотребил своим служебным положением и в разговоре пообещал помощь Украине, если там изучат бизнес-интересы потенциального конкурента Трампа на выборах в 2020 году Джо Байдена.

Сам Зеленский признался, что его удивила публикация полной стенограммы его разговора с Трампом. А вот американский лидер между тем предложил раскрыть ещё один разговор с президентом Украины.