Путин заявил, что никогда не просил и не будет просить о смягчении санкций

По мнению российского лидера, это бесполезно, так как в нормализации отношений должны быть заинтересованы обе стороны.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии "Российской энергетической недели", заявил, что никогда никого не просил о смягчении санкций и просить не планирует. Лайф вёл прямую трансляцию его выступления.

— Я никогда с подобными просьбами ни к кому не обращался и обращаться не буду по нескольким причинам. Во-первых, это бесполезно. Нормализация отношений должна исходить из понимания обеих сторон того, что нормализация отношений выгодна этим обеим сторонам, а не потому, что кто-то что-то попросил, — отметил глава государства.

Также российский лидер выразил надежду, что к Западу придёт осознание безосновательности этих санкций.

Ранее Путин заявил, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США.