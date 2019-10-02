Буйная пассажирка оплевала и избила кондуктора автобуса на Урале из-за пакета

Женщина кидалась на молодого человека со словами "я тебя не уважаю" и осыпала ударами.

В Екатеринбурге пассажиры автобуса № 19 стали свидетелями неадекватного поведения женщины, а кондуктор и вовсе был оплёван и избит кулаками. Невольные зрители сняли истерику на видео.

Яблоком раздора стал пакет. Женщина поставила его у прохода, а затем накричала на пассажирку, которая случайно на него наступила. Кондуктор вмешался и попросил владелицу взять свою ношу на руки. И началось. Истошные вопли, плевки, толчки, а затем и удары кулаком посыпались на молодого человека. Буйная пассажирка несколько раз сильно била его прямо по лицу кулаками. Кондуктор сдерживался, потому что "вы женщина".

В итоге они сцепились и разнимать их пришлось пассажирам. Однако женщина отказывалась успокаиваться и продолжила осыпать кондуктора оскорблениями. Она опять стала плевать в него со словами "я тебя не уважаю", "козлина" и другими крепкими выражениями. Пассажиры предположили, что у женщины проблемы с психикой. В итоге её решено было высадить.

— Вызовите все психушку, вызовите! Я не выйду. Я выйду на своей остановке... Довезите меня до дома, — надрывалась женщина, схватившись за поручни двумя руками.

Буйную пассажирку вытолкали из салона на остановке "Щорса" общими усилиями. Кондуктору же остались от незабываемой встречи синяки.

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