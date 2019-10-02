Скончался актёр, первым исполнивший роль Юрия Гагарина

Артист также писал книги для детей и подростков, являлся автором сборника сказок для взрослых "Куда пропал писец?".

В возрасте 81 года ушёл из жизни актёр театра и кино Игорь Пушкарёв, известный по ролям в фильмах "А если это любовь?", "Своя голова на плечах", "Третий тайм", "Живые и мёртвые". В общей сложности Пушкарёв принял участие в создании более 70 кинофильмов, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

— 30 сентября на 82-м году после продолжительной болезни ушёл из жизни актёр театра и кино, режиссёр, сценарист, продюсер, писатель Игорь Борисович Пушкарёв, — отметили представители союза.

Уточняется, что прощальная панихида состоится 3 октября в 11 часов в конференц-зале Дома кино. Похороны пройдут на Хованском кладбище.

— Он был первым исполнителем роли Юрия Гагарина в фильме "Самые первые" режиссёра Анатолия Граника. Игорь Борисович был талантливым, добрым человеком, занимался литературной деятельностью, — добавили в гильдии кинематографистов.

Также сегодня стало известно, что скончался композитор Гия Канчели, написавший музыку к "Мимино" и "Кин-дза-дза!".