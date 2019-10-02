Врачи онкоцентра им. Блохина составили график увольнений

Пациентов, лечение которых начали увольняющиеся врачи, остаются курировать их коллеги.

Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнения. РИА "Новости" сообщает, что это сделано, чтобы дети, которых уже начали лечить, не остались без присмотра.

— Мы чувствуем полную ответственность по отношению к нашим пациентам... Поэтому мы создали график такой, что мы обязаны сделать всё по отношению к тем пациентам, которым мы начали лечение, — цитирует агентство замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Георгия Менткевича.

Он рассказал, что увольняется девять врачей. В то же время директор онкоцентра Иван Стилиди заявлял, что заявления подали только пять человек.

Как ранее сообщал Лайф, работники московского онкоцентра имени Н.Н. Блохина пригрозили увольнением, если недавно назначенное руководство медицинского учреждения продолжит свою работу и не будут решены проблемы с сокращением зарплаты. В ответ на это инициатора протеста Георгия Менткевича освободили от должности и.о. заведующего отделением.

В медучреждении ранее опровергали сообщения о массовых увольнениях. В Кремле заявляли, что вопрос лежит в компетенции Министерства здравоохранения. Министерство встало на сторону руководства онкоцентра и не поддержало врачей.