Путин обвинил корреспондента NBC в искажении его слов

Президент подчеркнул, что именно из-за подмены понятий часто и распространяется ложная информация.

Президент РФ Владимир Путин сделал замечание модератору пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" корреспонденту NBC News Киру Симмонсу. Российский лидер уличил его в том, что тот "очень вольно" интерпретировал слова Путина, сказанные им в интервью Financial Times.

Симмонс заявил, что Путин в интервью якобы прогнозировал конец либеральной демократии, и "по сути дела это означает конец западного образа ведения бизнеса". Российский лидер с такой формулировкой не согласился.

— Так интерпретируют те, кто хочет думать, что мы вот таким образом выстраиваем свою политику на основе того, что вы сейчас сказали. Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Не было этого сказано. Откуда вы это взяли? Вот это очень частая подмена одного понятия другим, — подчеркнул он.

Президент отметил, что такая подмена понятий — явление частое. И именно из-за этого и распространяется ложная информация, на фоне которой формируется осуждение. По словам российского лидера, в интервью он говорил, что либеральная модель не может считаться единственно верной в мире и не имеет права на доминирование.

— Мир гораздо разнообразнее, он развивается комплексно, и нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора. Вот я о чём говорил. Я и сейчас готов подтвердить этот свой тезис, — отметил Путин.

Ранее Путин заявил, что никогда не просил и не будет просить о смягчении санкций.