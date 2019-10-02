Путин заявил о "тяжёлом наследии" Зеленского

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому досталось "тяжёлое наследие", ведь у Незалежной нет ни судостроения и ни авиации, заявил лидер России Владимир Путин.

— Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило своё существование... всё. Это тяжёлое наследие. И, конечно, Зеленскому предстоит многое решить. Но прежде всего ему надо решить вопрос, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом, — заявил Путин во время пленарной сессии "Российской энергетической недели". Лайф вёл прямую трансляцию его выступления.

Ранее российский лидер рекомендовал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому не наступать на те же грабли, что и его предшественник Пётр Порошенко. Речь идёт о преследовании политических оппонентов.