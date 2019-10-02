Адвокат убийцы полковника СКР: Ему было без разницы, на кого нападать

Защита обвиняемого ссылается на "длительную психотравмирующую ситуацию", которая заставила мужчину пойти на преступление.

Адвокат Дмитрий Полтавский, представляющий интересы Сергея Григорьева, обвиняемого в убийстве полковника СК РФ, намерен обжаловать арест своего подзащитного. Он пояснил, что напавший на сотрудника следствия не согласен с тем, как на сегодняшнем процессе квалифицировали его мотивы. По словам Григорьева, убийство офицера — это что-то вроде самообороны.

Такая нелепая трактовка объясняется довольно просто: обвиняемый состоит на учёте в психоневрологическом диспансере и наблюдается у нарколога.

— Сами действия, которые привели к смерти потерпевшего, он не отрицает. Он не согласен с позицией следствия в плане своих мотивов, — комментирует адвокат. — Он настаивает, что находился в длительной психотравмирующей обстановке и в состоянии необходимой обороны.

Григорьев успел рассказать адвокату, что, не найдя понимания в лице правоохранительных органов Санкт-Петербурга, где он прожил большую часть жизни, мужчина приехал в Москву уже с преступными намерениями.

— Ему было без разницы, на кого нападать, лишь бы это был сотрудник Следственного комитета, — добавил представитель защиты.

Отметим, что Дмитрий Полтавский — адвокат по назначению. То есть он был назначен Григорьеву государством в лице органа, который расследует или рассматривает уголовное дело.

Как уже сообщал Лайф, нападение на полковника юстиции было совершено вчера около полудня у проходной аппарата СКР в Техническом переулке Москвы. Григорьев напал на Капустина с ножом. Получив ранение в сердце, тот умер в реанимации. Лайф публиковал видео задержания убийцы. Свою вину Григорьев не признаёт. Решением Басманного суда Москвы он был арестован на два месяца.