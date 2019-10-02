Самолёт рейса Кишинёв — Москва чудом избежал столкновения с машинами при взлёте

Отмечается, что авиалайнеру дали разрешение взлетать, хотя полоса была занята спецтехникой.

Самолёт авиакомпании Fly ONE, летевший рейсом Кишинёв — Москва, едва не столкнулся с тремя автомобилями технической службы во время взлёта в аэропорту молдавской столицы. Об этом сообщила пресс-служба Органа гражданской авиации (ОГА) страны.

— Самолёту дали разрешение на взлёт, хотя ВПП была занята. Во время взлёта самолёта в конце взлётно-посадочной полосы оказалось три автомобиля технической службы, что является серьёзным нарушением, — поясняется на сайте ОГА.

По предварительной версии, в случившемся виноват диспетчер, ответственный за взлёт. Для выяснения причин произошедшего создана специальная комиссия при министерстве экономики и инфраструктуры. Предполагаемый виновник отстранён от занимаемой должности до окончания расследования.

Ранее сообщалось, что авиамеханик поцарапал стремянкой самолёт A320 авиакомпании "Аэрофлот" в московском аэропорту Шереметьево.