Delivery Club установил новый рекорд, выполнив 3 млн заказов в месяц

Пик популярности сервиса пришёлся на сентябрь. Предыдущий рекорд — 2 млн заказов в месяц — компания установила пять месяцев назад.

Компания отмечает три ключевых фактора роста популярности своего сервиса. Первый — активная региональная экспансия. С начала 2019 года собственная доставка Delivery Club появилась в Красноярске, Омске, Перми, Уфе, Челябинске, Тюмени, Сочи, Твери, Воронеже, Саратове, Белгороде, Иванове, Тольятти, Владимире, Ульяновске, Рязани, Оренбурге, Орле, Туле и Курске. Всего сервис доступен более чем в 120 городах страны. Второй фактор — активное развитие собственной логистики и увеличение количества курьеров. Третий — расширение базы пользователей.

— Мы сконцентрированы на технологическом развитии сервиса, наращиваем компетенции в собственной логистике и благодаря многолетнему опыту хорошо понимаем, что хотят от доставки пользователи. Изначально Delivery Club работал в формате маркетплейса. Сегодня это даёт пользователям существенно больший выбор и ускоряет региональную экспансию, — комментирует новое достижение пресс-служба Delivery Club.

Вот ещё несколько любопытных наблюдений. За сентябрь прошлого года Delivery Club выполнил в 2,5 раза меньше заказов. Также тогда наблюдалось в два раза меньше загрузок приложения.