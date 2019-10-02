В Киеве решили расследовать факты массовой выдачи украинцам паспортов 4 стран

Заниматься этим будет Генпрокуратура, для этого ей передали документы, в том числе СБУ.

В Киеве озаботились тем, что гражданам Украины якобы массово выдают паспорта России, Румынии, Венгрии и Польши. Происходит это якобы в первом случае на востоке страны, в остальных — на западе. Расследованием занялась Генеральная прокуратура Украины, сообщает телеканал "112 Украина".

Доступ прокуратуре к оригиналам документов по теме, которая обсуждалась на Совете национальной безопасности и обороны страны, предоставил Печёрский районный суд Киева. Среди бумаг — доклады СБУ, Службы внешней разведки, МВД и других государственных органов.

Прокуратуру интересуют документы, которые относятся не к единичным случаям, а к массовой выдаче паспортов.

Как сообщал Лайф, ещё в прошлом году украинцы массово получали паспорта Венгрии в дипломатических представительствах на западе страны. Этой весной началась выдача паспортов РФ жителям ДНР и ЛНР. Получивших такие документы уже вызывали на допросы.