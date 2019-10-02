СК просит арестовать замгендиректора "Аэрофлота" по делу о мошенничестве

Следствие просит арестовать заместителя гендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о мошенничестве. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Басманного суда.

Топ-менеджеру "Аэрофлота" предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Речь идёт о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере.

Вместе с Александровым следствие просит арестовать ещё трёх человек, среди которых два адвоката "Консорса": Дина Кибец и Александр Сливко.

Накануне СМИ сообщили об обысках в главном офисе "Аэрофлота", в частности, в кабинете заместителя Виталия Савельева. Позднее стало известно о задержании Александрова.