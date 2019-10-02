СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Отмечается, что Денису Евдокимову избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Следственный комитет России предъявил обвинение Денису Евдокимову — командиру самолёта SSJ-100, сгоревшего после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".

— Расследование продолжается, Денису Евдокимову предъявлено обвинение. "Аэрофлот" оказывает всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование, — цитирует представителя авиакомпании ТАСС.

Вменяемая командиру воздушного судна статья не уточняется. По данным агентства, Евдокимову избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Пилот не считает себя виновным в трагедии SSJ-100.

Напомним, 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в Шереметьево и после этого загорелся. На борту было 78 человек, в том числе пять членов экипажа. Погиб 41 человек.