Умершая после пластики москвичка перед операцией выдала анализы ребёнка за свои

Как установила экспертиза, чтобы получить допуск к операции, она принесла мочу своего малыша.

Следственный комитет РФ разбирается в обстоятельствах гибели 31-летней женщины в Междисциплинарном центре реабилитации на Старобитцевской улице после проведённой пластической операции на груди. Причиной гибели, как сообщает "Московский комсомолец", могло стать хроническое заболевание почек пациентки. Его женщина намеренно скрыла от врачей.

По данным издания, жительница столицы хотела исправить асимметрию груди, возникшую после рождения второго ребёнка. Однако из-за болезни почек, о которой она знала, её могли не допустить до операции. Ведь, по рассказам супруга погибшей, год назад ей уже отказывали в другой клинике именно из-за наличия некоего белка в анализе, который стал маркером наличия болезни почек.

Тем не менее, проходя подготовку к новому хирургическому вмешательству, она успешно сдала все анализы. Как выяснилось, она подменила колбу с мочой на анализы своего ребёнка. Поэтому врачи не выявили никаких противопоказаний и провели операцию. Однако сразу после неё у женщины начались тяжелейшие осложнения: она теряла сознание, переставала дышать.

Известный реабилитолог Василий Купрейчик установил в ходе лечения женщины, что изначальная проблема с почками привела к развитию задней обратимой лейкоэнцефалопатии — спазму сосудов головного мозга, который часто приводит к летальному исходу.

Как сообщал Лайф, по факту смерти пациентки Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Ведётся расследование.