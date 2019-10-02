Россиянка получила условный срок за убийство мужа после 40 лет издевательств

Женщина не меньше шести раз ударила лежавшего на диване кувалдой по голове, а затем закопала тело в снегу.

Пенсионерку из села Объячева в Коми приговорили к условному сроку за убийство кувалдой мужа-тирана в состоянии аффекта. Как сообщает Прилузский районный суд, погибший издевался над супругой 40 лет.

Суд счёл, что женщина с 1979 года находилась в психотравмирующей ситуации из-за своего мужа, который все эти годы бил её, оскорблял и издевался. В начале апреля между супругами произошла очередная ссора на почве ревности и пенсионер угрожал убить жену. Мужчина даже приставлял к её горлу нож.

Согласно вердикту суда, "находясь в состоянии кумулятивного аффекта", женщина не меньше шести раз ударила лежавшего на диване мужа кувалдой по голове. Он умер от открытой черепно-мозговой травмы, после чего женщина вытащила тело на улицу и закопала в снегу.

Подсудимая признала вину. Суд назначил ей наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы.

Между тем продолжается расследование убийства Крестиной, Ангелиной и Марией Хачатурян отца-тирана, которое произошло 27 июля 2018 года. Девушки тоже заявили, что не могли терпеть издевательств родителя. Посмертная психиатрическая экспертиза свидетельствует в их пользу: анализ выявил отклонения у Михаила Хачатуряна.