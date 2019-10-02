Топор Джека Николсона из "Сияния" ушёл с молотка за $200 тысяч

Реквизит фильма сохранился в прекрасном состоянии, на нём остались лишь небольшие царапины.

Топор, которым герой Джека Николсона в фильме ужасов Стэнли Кубрика "Сияние" прорубил дверь, продали на лондонском аукционе за 200 тысяч долларов, сообщает Independent. Эта цена в четыре раза выше начальной.

Легендарный топор имеет деревянную ручку высотой около метра и рубящую часть длиной 30 сантиметров. Организаторы аукциона отметили, что реквизит фильма сохранился в отличном состоянии, на нём осталось лишь несколько мелких царапин после съёмок. Кто стал обладателем лота, не уточняется.

Всего на аукционе выставили 900 лотов. Среди них римская броня из "Гладиатора", световой меч Сэмюэля Ли Джексона и шлем из фильма "Звёздные войны. Эпизод IV — Новая надежда" 1977 года, костюм из фильма "Бэтмен" 1989 года экранизации.

Ранее Лайф сообщал, что бельё Евы Браун продали на аукционе почти за полмиллиона рублей.