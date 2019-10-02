Кириенко выступил на олимпиаде "Я — профессионал"

Он заявил, что участие в проекте для студентов — это не только учёба, стажировки и премии, но и возможность научиться преодолевать вызовы конкурентной борьбы.

На олимпиаде "Я — профессионал" выступил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он назвал олимпиаду состязанием не только для студентов, но также для работодателей и, конечно, вузов.

— Олимпиада — это соревнование для студентов. Но это и соревнование для работодателей... И очень важно, о чём говорили ректоры: это реально соревнование для вузов. Это честное и открытое соревнование. Мы не публикуем рейтинги, чьи студенты лучше, но точно пониманием, что каждый ректор свои выводы для себя делает. И очень гордится, когда студенты побеждают в олимпиаде, особенно ректоры гордятся, когда победа не в своих профилях вуза, а с "заходом в чужую зону", — высказался Кириенко.

Также первый зам руководителя Администрации Президента добавил, что олимпиада, как и многие другие проекты автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей", является социальным лифтом.

Как рассказывал Лайф, в рамках олимпиады "Я — профессионал" пройдёт восемнадцать образовательных форумов — зимних школ. Участники смогут сформировать полезные профессиональные связи, выбрать для участия 68 направлений, что на 14 дисциплин больше, чем в прошлом году. В числе новых — автомобилестроение, туризм, налоги и налогообложение, агрономия и многое другое.