СКР начал заново расследовать смерть избитой мужем многодетной россиянки

В первый раз в возбуждении уголовного дела отказали, объяснив её смерть сердечным приступом.

В Челябинской области после публикаций в СМИ сотрудники СК РФ начали заново проверять обстоятельства смерти 26-летней Светланы Сергеевой из Златоуста. Женщина скончалась после очередных побоев со стороны супруга.

По словам родных женщины, её муж уже распускал руки и роковым стал новый случай 29 сентября — она умерла вскоре после избиения, истекая кровью.

— Мы не видели, чтобы он её избивал до этого, она не говорила. Был единственный случай в июне, когда он сломал ей руку скалкой. Я поговорил с ним тогда, пригрозил, чтобы больше такого не было, — рассказал Лайфу отец погибшей Анатолий Чиглинцев.

Со своим супругом Светлана Сергеева прожила около двух лет. У неё осталось три ребёнка, младшей всего девять месяцев. Отец погибшей не сомневается, что муж виновен в смерти его дочери, и требует справедливости.

— Конфликт у них был из-за того, что он нашёл себе любовницу, забрал деньги и ушёл куда-то. Что в квартире тогда произошло — неизвестно. Но она была все в крови. На шее гематома от удушья, всё лицо избито. Он позвонил моей жене и сказал: "Света умерла". Как будто она сама умерла. Я хочу, чтобы всё было справедливо! Это он её убил, там никого больше не было, — добавил Чиглинцев.

Теперь, после общественного резонанса, СК возбудил уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего". Супруг умершей задержан.