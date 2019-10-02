Кот Васька спас посетителей контактного зоопарка от сбежавшей змеи

Несколько ударов лапой, точный укус за голову, "удушающий", и добыча была сломлена.

Дворовый кот схватился с метровым полозом, сбежавшим из контактного зоопарка в торговом центре "Акварель" в Волгограде, и одержал победу. Исчезновение змеи переполошило всю округу, но Васька её нашёл и всех спас.

После побега полоза из ТЦ эвакуировали посетителей и сотрудников. Змею нашёл на парковке центра рыжий бродячий кот по кличке Васька. Он осторожно обошёл свой будущий обед со всех сторон и напал. Несколько ударов лапой, точный укус за голову и "удушающий" приём сломили сопротивление ползучего гада. Всего через минуту борьбы Васька уволок змею и, по словам свидетелей, съел.

Ранее Лайф писал про щенка питбуля по кличке Зевс, который спас детей своих хозяев от ядовитой змеи ценой собственной жизни.