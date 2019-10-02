"Аэрофлот" отреагировал на обвинения, предъявленные пилоту сгоревшего SSJ-100

Денису Евдокимову избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Он себя виновным не признаёт.

"Аэрофлот" прокомментировал обвинения, предъявленные Денису Евдокимову — командиру самолёта SSJ-100, сгоревшего после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года. Компания оказывает необходимое содействие следственным органам и призывает воздержаться от преждевременных выводов о причинах катастрофы. Об этом говорится в заявлении перевозчика, поступившем в редакцию Лайфа.

— Только после всестороннего, тщательного изучения всех фактов возможно установить реальные причины катастрофы и принять необходимые меры, чтобы избежать в будущем повторения подобных трагических ситуаций, — отмечает пресс-служба компании.

Сегодня стало известно, что Следственный комитет РФ предъявил обвинение Денису Евдокимову. Ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Сам пилот, как сообщалось ранее, не считает себя виновным в трагедии SSJ-100.

Напомним, 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" совершил экстренную посадку в Шереметьево и после этого загорелся. На борту было 78 человек, в том числе пять членов экипажа. Погиб 41 человек. Изначально сообщалось, что среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.

Ранее в Росавиации подтвердили, что "суперджет" приземлялся с перегрузом, и пояснили, что при посадке экипаж не выпустил закрылки, а также восстановили хронологию действий командира при посадке.