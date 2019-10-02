Мэтт Деймон потерял сотни миллионов долларов из-за отказа сняться в "Аватаре"

По словам актёра, режиссёр фильма Джеймс Кэмерон обещал ему 10% от общей суммы кассовых сборов.

Голливудский актёр Мэтт Деймон признался, что был бы богаче сейчас почти на 300 миллионов долларов, если бы в своё время принял предложение Джеймса Кэмерона сняться в его кинофильме "Аватар", вышедшем в 2009 году. Как сообщает Independent, именитый режиссёр хотел видеть Деймона в главной роли и даже предлагал ему 10% от общей суммы кассовых сборов в качестве оплаты. В итоге "Аватар" заработал в прокате 2,79 миллиарда долларов.

— Послушай, мне не нужен какой-то конкретный актёр и мне не нужен именитый актёр. Если ты откажешься, я найду неизвестного и предложу ему сыграть эту роль. Не могу сказать, что нам нужен именно ты, но если ты согласишься, то получишь десять процентов от доходов, которые фильм принесёт, — пересказал слова Кэмерона актёр.

Но, несмотря на щедрое предложение режиссёра, ещё даже не зная о феноменальном успехе будущей кинокартины, Мэтт Деймон вынужден был отказаться. Актёр на тот момент уже снимался в двух фильмах — "Ультиматум Борна" и "Не брать живым".

Напомним, ранее Forbes назвал самых неприбыльных актёров Голливуда, где в тройке лидеров оказался и Деймон.