Белорусские СМИ "потеряли" Лукашенко на саммите в Ереване

Журналисты сделали вывод, что между Минском и Ереваном складываются напряжённые отношения.

Отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на фотографиях с другими лидерами стран Евразийского экономического союза на саммите в Ереване озадачило белорусскую прессу. Издание "Солидарность" обратило внимание, что лидера республики нет на "дорожном селфи" Никола Пашиняна.

Дорожное селфи 🙂 За этот промежуток времени мы успели принять важные решения.



Bus selfie :) We managed to make some important decisions during this short period of time. pic.twitter.com/4HurV7HMUq — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) October 1, 2019

— Пашинян, Путин и другие президенты сделали селфи из маршрутки. Куда подевался Лукашенко? — недоумевают белорусские журналисты, которых цитирует Дни.ру.

Некоторые посчитали отсутствие Лукашенко на совместных фото лидеров стран — членов ЕАЭС знаком того, что между Минском и Ереваном складываются напряжённые отношения.

В "дорожное селфи" армянского премьера попали президенты России, Кыргызстана, Казахстана, Ирана и Молдавии. Лайф публиковал видео, как лидеры садятся в ту самую маршрутку. Действительно, Лукашенко среди них не было.