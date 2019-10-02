Общественник раскритиковал идею МВД не выписывать штрафы с камер в непогоду

По его мнению, такое решение приведёт к тому, что водители начнут нарушать ПДД в дождь и туман.

Решение руководства ГИБДД не выписывать штрафы за нарушения, зафиксированные камерами в непогоду, выведет из-под контроля ситуацию на дорогах. Так считает председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его мнению, камеры должны регистрировать все нарушения в любую погоду.

— Это ведь будет воспринято как некая индульгенция: ага, значит, теперь в туман и в дождь можно ездить как угодно и никакие камеры нас не остановят, — передаёт НСН его слова.

Похмелкин добавил, что в законодательстве нет никакой отсылки на непогоду. А значит, стоит задуматься о качестве дорожных камер.

Напомним, в МВД объяснили такое решение тем, что почти четверть фотоматериалов, сделанных в дождь и туман, неверна, их нельзя использовать для вынесения постановлений.