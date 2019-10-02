Американка и её дочь с "маской Бэтмена" останутся в России на год

Женщина родом из Бразилии, скучает в России по хорошему кофе, однако хвалит свежие фрукты.

Мать маленькой Луны, у которой родимое пятно на лице, похожее на маску Бэтмена, с дочкой переехала в Россию из США не меньше чем на год, чтобы ребёнку сделали серию операций в Краснодаре. Слова матери приводит телеканал "360".

— Операции пока не было. У нас было много проверок, тестов. Мы уже сдали кровь и так далее. Я привезла с собой анализы из США. Врач осмотрел Луну. Мы пока не знаем, когда будет первая операция. Но это будет довольно скоро, в ближайшее время. Сейчас Луна чувствует себя хорошо, здорова, — рассказала мать девочки.

Остаться в России мать планирует на год или полтора из-за серии операций. Виза требует от неё возвращаться в США каждые три месяца. Отец остался во Флориде и, по словам матери, плачет во время каждого звонка. Он не может приехать, потому что работает для оплаты счетов.

Женщина рассказывает, что ни с кем не может поговорить по-английски, с врачами она общается через переводчик. Она жалуется, что погода в Краснодаре холоднее, чем во Флориде, однако женщина запаслась тёплой одеждой. Она ожидала от России более низких цен. По её словам, на еду они оказались как в США. Также ей приходится оплачивать жильё и лекарства.

Как Лайф сообщал ранее, маленькая Луна родилась с огромным родимым пятном почти на всё лицо. Аномалию, которая называется врождённый меланоцитарный невус, американские врачи предложили удалить лазерными операциями, которых может потребоваться до сотни. Краснодарский хирург Павел Попов прочитал о Луне в местной газете и предложил семье новаторские методы лечения. Всего понадобится провести от шести до восьми операций. Каждая из них будет стоить около 25 тысяч долларов.