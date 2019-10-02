Путин анонсировал заседание Госсовета с главами регионов по теме здравоохранения

Российский лидер отмечает, что от эффективности качества работы медиков зависят такие важные показатели, как продолжительность жизни, уровень демографии и в целом здоровье россиян.

Президент РФ Владимир Путин анонсировал, что в конце октября состоится заседание Госсовета с главами регионов, которое будет посвящено вопросам здравоохранения.

— Мы продолжим обсуждение тем и с руководителями регионов, в том числе и на специально организованном в конце октября этого года заседании Госсовета, — заявил Путин на совещании о модернизации первичного звена здравоохранения.

Российский лидер напомнил о своем поручении правительству подготовить к 1 октября предложения о модернизации первичного звена здравоохранения. Владимир Путин отметил, что это чувствительная тема для россиян.

— Речь идет о ФАПах (фельдшерско-акушерских пунктах), поликлиниках районных, районных и межрайонных больницах и подобного рода учреждениях, то есть о таких учреждениях, куда люди приходят чаще всего, больше всего, с чем сталкиваются практически чуть ли не каждый день своей жизни, — пояснил лидер страны.

Президент также напоминает, что от эффективности качества работы медиков зависят такие важные показатели, как продолжительность жизни, уровень демографии и в целом здоровье россиян.