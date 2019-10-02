Участник предвыборной гонки в США Берни Сандерс перенёс срочную операцию

Сенатора подвело сердце: понадобилось стентирование. Однако он уже восстанавливает силы.

Кандидат в президенты США от демократов Берни Сандерс был экстренно госпитализирован для операции на сердце. По данным телеканала Fox News, ему было проведено стентирование в связи с закупоркой артерии. В штабе Сандерса отметили, что все мероприятия и выступления пока отложены, однако сенатор уже восстанавливает силы и настроение у него хорошее.

— Мы отменяем все мероприятия с его участием до особого распоряжения и будем периодически сообщать о состоянии его здоровья, — сообщил представитель политика Джефф Уивер.

Напомним, в 2016 году Сандерс проиграл на праймериз Хиллари Клинтон, однако вышел в лидеры во многих штатах. Основной частью его электората считается молодёжь. А в начале 2019-го он записал видеообращение о своём выдвижении в президенты США на выборах, которые пройдут в 2020 году. Летом в ходе дебатов с другими претендентами-демократами он открыто выступил против Трампа, обозвав его жуликом и расистом.

По большинству рейтингов Сандерс занимает третье место среди кандидатов в президенты от Демократической партии после Джо Байдена и Элизабет Уоррен.