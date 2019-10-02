На Урале скорая привезла пациента в больницу и "уложила в уголок" на полу

По словам сотрудницы медучреждения, мужчина был пьян, а у врачей были пациенты с более серьёзными симптомами болезни.

Мужчину доставили в одну из больниц Магнитогорска и бросили на полу. По словам очевидцев, пациент пролежал в "уголке" как минимум час и за это время никто из врачей не обратил на него внимание.

— Скорая привезла пациента, отдали документы врачам, уложили клиента в уголок и уехали, — цитирует Ura.ru подписчиков паблика "Чёрное и Белое Магнитогорск" во "ВКонтакте", в котором появилось фото "забытого" пациента.

По утверждению пользователей, инцидент произошёл в медучреждении, расположенном в доме 18 по улице Набережная. При этом не все кинулись обвинять врачей. Некоторые пояснили, что от пристроенного на полу мужчины сильно пахло алкоголем — видимо, его привезли отоспаться. Других не убедили такие аргументы для такого обращения с пациентом.

В комментариях отписалась и одна из сотрудниц данной больницы. Она подтвердила догадки некоторых пользователей о том, что мужчина был сильно пьян.

— Врачами осмотрен. Проспался. От госпитализации отказался. Приёмный покой покинул сам. У врачей были пациенты с более серьёзными симптомами болезни, чем алкогольное опьянение. Жизни мужчины ничего не угрожало, — заверила она.

Ранее сообщалось, что из живота 19-летнего пациента, "проглотившего игрушку из киндер-сюрприза", достали пакет с наркотиком.