Суд арестовал замгендиректора "Аэрофлота" по делу о хищении 250 млн рублей

Топ-менеджера авиакомпании заключили под стражу на два месяца. Своей вины он не признаёт.

Басманный суд Москвы арестовал замгендиректора "Аэрофлота" Владимира Александрова по делу о хищении 250 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда. Топ-менеджера авиакомпании заключили под стражу на два месяца.

По версии следователей, Владимир Александров в 2016–2017 годах заключил четыре договора на оказание юридических услуг с другими фигурантами дела, после чего по данным договорам были "необоснованно перечислены денежные средства в размере не менее 250 миллионов рублей, которые были похищены". Иными словами, топ-менеджер заключил несколько договоров с подмосковной юридической коллегией, где работали только два адвоката — Дина Кибец и Александр Сливко. Из материалов следует, что им платили по 350 евро в час, хотя всю работу за них выполняли юристы "Аэрофлота".

По делу также проходит бывшая глава юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова. Следствие предполагает, что Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 миллионов рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объёме выполненных работ.

Следствие настаивало на аресте Александрова, поясняя, что топ-менеджер может оказать влияние на своих подчинённых, чтобы те дали показания в его пользу. Защита же просила отправить топ-менеджера под домашний арест. Сам он вины не признаёт. Судьба остальных фигурантов дела на ближайшие два месяца также будет предрешена сегодня Басманным судом Москвы.

Накануне СМИ сообщили об обысках в главном офисе "Аэрофлота", в частности в кабинете заместителя Виталия Савельева. Позднее стало известно о задержании Александрова.

Владимир Александров ранее работал в прокуратуре и СКР, в 2015 году занял должность директора юридического департамента "Аэрофлота". Через год получил повышение до заместителя генерального директора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам.

Отметим, что юридические услуги — лишь один из контрактов, который попал под пристальное внимание ФСБ. Аналогичная схема могла использоваться и по другим тендерам. Под подозрение уже попало несколько сотен контрактов, на которых, по мнению силовиков, Александров мог заработать четверть миллиарда рублей. Подробности читайте здесь.