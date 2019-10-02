Водонаева дала совет задержанной с кокаином Бочкарёвой

Бывшая участница "Дома-2" пожалела артистку, но заявила о необходимости наказывать за подобные проступки по всей строгости.

Телеведущая Алёна Водонаева назвала танцами на костях скандал с задержанием актрисы Натальи Бочкарёвой с кокаином и отказалась участвовать в посвящённых этой теме ток-шоу.

— Ситуация с Наташей — чернуха. Грязное дело. Гадкое. Но танцевать на костях — увольте. Мне очень жаль Наташу в этой ситуации... Единственное, о чём я хочу вас попросить: если вы употребляете [наркотики] или выпиваете, то не садитесь за руль, пожалуйста, — написала она в "Инстаграме".

Водонаева заявила, что все должны нести ответственность за свои поступки. По её мнению, подвергающие опасности чужие жизни должны за это отвечать по всей строгости.

О задержании Натальи Бочкарёвой с кокаином стало известно 28 сентября. Против звезды сериала "Счастливы вместе" возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств" и два административных: за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО, а также за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Актриса продолжает всё отрицать, несмотря на подтверждение МВД и появление уже второго видео её задержания.