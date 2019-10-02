Командира сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 обвинили в неправильном управлении

В ходе судебного заседания сторона защиты настаивала на том, что самолёт некорректно реагировал на движения ручки.

В ходе расследования уголовного дела о катастрофе SSJ-100 в столичном аэропорту Шереметьево следствие пришло к выводу, что командир воздушного судна (КВС) Денис Евдокимов совершал неправильные движения ручкой управления лайнера при посадке. Об этом ТАСС сообщила адвокат пилота Наталья Митусова.

— Нашему подзащитному вменяется нарушение при посадке, а именно неправильное движение ручкой управления. Защита приводила следствию аргументы о некорректной реакции самолёта на управление КВС, — пояснила адвокат.

Представитель защиты также пояснила, что, согласно данным следствия, в самолёт действительно ударила молния, после чего борт находился в режиме ручного управления, был аварийным.

— Без детального изучения экспертизы трудно что-либо точно сказать в настоящий момент, — подытожила адвокат.

Как сообщал Лайф, 2 октября Следственный комитет РФ предъявил обвинение Денису Евдокимову. Ему избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Сам пилот, как сообщалось ранее, не считает себя виновным в трагедии SSJ-100.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту летевшего из Москвы в Мурманск самолёта погиб 41 человек. Лайнер "Аэрофлота" совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Межгосударственный авиационный комитет позднее опубликовал предварительный отчёт о трагедии в Шереметьево и показал фотографии места удара молнии по лайнеру.