Единственной жертвой студента с мечом в Финляндии оказалась украинка

Девушка проживала в городе Куопио с мужем и училась там в профессиональном колледже.

Новые подробности нападения в Куопио: погибшая – молодая девушка украинского происхождения, почти все пострадавшие – женщины https://t.co/2TYipgYYEi — Yle Novosti (@ylenovosti) October 2, 2019

Девушка, которая оказалась единственной жертвой студента с мечом, устроившего резню в колледже финского города Куопио, оказалась украинкой. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

О нападавшем известно, что это молодой человек 1994 года рождения, учившийся в том же учебном заведении.

Как сообщал Лайф, при его нападении пострадало девять человек в возрасте от 15 до 50 лет, семеро из них — женщины. Сам преступник находится в реанимации. При задержании в студента несколько раз выстрелили полицейские.