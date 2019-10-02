Единственной жертвой студента с мечом в Финляндии оказалась украинка

Новые подробности нападения в Куопио: погибшая – молодая девушка украинского происхождения, почти все пострадавшие – женщины https://t.co/2TYipgYYEi— Yle Novosti (@ylenovosti) October 2, 2019
Девушка, которая оказалась единственной жертвой студента с мечом, устроившего резню в колледже финского города Куопио, оказалась украинкой. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.
О нападавшем известно, что это молодой человек 1994 года рождения, учившийся в том же учебном заведении.
Как сообщал Лайф, при его нападении пострадало девять человек в возрасте от 15 до 50 лет, семеро из них — женщины. Сам преступник находится в реанимации. При задержании в студента несколько раз выстрелили полицейские.
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