Начальник российского Генштаба провёл переговоры с новым главой штаба Армии США

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России, генерал армии Валерий Герасимов поговорил по телефону с новым председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США генералом Марком Милли. Информацию об этом распространила пресс-служба российского военного ведомства.
— В ходе телефонных переговоров военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, — сообщили в Минобороны России.
Напомним, кандидатуру генерала Марка Милли на пост главы Объединённого комитета начальников штабов американской армии выдвинул президент США Дональд Трамп. Занимавший ранее пост начальника штаба сухопутных войск ВС США Милли сменил на новой должности генерала Джозефа Данфорда.
Как сообщал Лайф, ранее стало известно о проведении американскими военными учебных пусков межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
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