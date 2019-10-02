Боец джиу-джитсу избил двух полицейских при задержании в Москве

24-летнего спортсмена заподозрили в изготовлении поддельных документов, но добровольно сдаваться в руки правоохранителей он не хотел.

После задержания профессионального борца джиу-джитсу двум столичным полицейским понадобилась помощь врачей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

— На Цветном бульваре по подозрению в изготовлении поддельных документов был задержан 24-летний приезжий, который оказал сопротивление полицейским и нанёс двоим сотрудникам травмы, — рассказал собеседник агентства.

По его словам, это произошло во время оперативно-разыскных мероприятий 1 октября. После оказания медицинской помощи подполковник и капитан полиции продолжили несение службы.

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