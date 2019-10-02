Крушил мебель. Мать убийцы полковника СКР рассказала о его приступах агрессии

Женщина не знала, что её сын отправился из Санкт-Петербурга в Москву, и была уверена, что он дома красит полы.

Мать Сергея Григорьева, который днём ранее вонзил нож в спину сотруднику центрального аппарата Следственного комитета России, привела "Московскому комсомольцу" факты из биографии сына.

Женщина уехала из Санкт-Петербурга в Мурманск на осеннюю ярмарку, в это время её сын и поехал в Москву. Она заявляет, что могла бы отменить поездку, если бы догадывалась о планах сына.

Оказалось, что мать — единственная, кто общался с Сергеем в последнее время. Она считает, что причиной нападения на сотрудника СКР стал возможный ответ из ведомства на запрос Сергея.

— Думаю, что-то написали или ответили ему не так или оскорбили. Это могло спровоцировать сына. Если бы у него всё было гладко, он так и не сделал бы никогда. Сергей соображает хорошо, у него высшее образование, он в шахматы играет. Мастер спорта. Ведёт тихий образ жизни, сидит за компьютером. Что-то могло его спровоцировать, — уточняет женщина.

Родственники и соседи Григорьева рассказывают, что в 2011 году мужчина заступился за девушку на улице, за что был избит неизвестными и получил травму головы. Именно после этого он стал замкнутым, почти перестал общаться с друзьями и интересоваться противоположным полом. Мужчина бросил работу и жил на деньги от сдачи комнаты, которую получил по наследству от бабушки.

Через год после травмы стал проявлять необъяснимую агрессию по отношению к матери, крушил мебель и ругал сотрудников правоохранительных органов. Однажды скорая отвезла его в городскую психиатрическую больницу № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова, о чём ранее рассказывала его соседка.

Соседи добавляют, что к Григорьеву приезжали неизвестные лица и провозили ему ящики пива и, возможно, наркотики. Жильцы дома считают, что именно они подвели Григорьева к продаже доли в квартире на улице Есенина и вынудили мать сделать то же самое.

Сегодня адвокат убийцы полковника Следственного комитета РФ рассказал, что Григорьеву было без разницы, на кого нападать, лишь бы это был сотрудник Следственного комитета РФ. Суд арестовал убийцу на два месяца.