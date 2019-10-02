Суд арестовал однокурсника замглавы "Аэрофлота" по делу о хищениях в компании

По версии следствия, путём махинаций у компании было похищено 250 миллионов рублей.

Суд постановил отправить в СИЗО ещё одного фигуранта дела о хищениях в "Аэрофлоте" — Александра Сливко, который является однокурсником замдиректора авиакомпании Владимира Александрова. Сливко отправлен под стражу до 30 ноября.

По версии следствия, Александров в 2016–2017 годах заключил четыре договора на оказание юридических услуг с Александром Сливко и Дианой Кибец, после чего по данным договорам были "необоснованно перечислены денежные средства в размере не менее 250 миллионов рублей, которые были похищены". Из материалов следует, что этим адвокатам платили по 350 евро в час, хотя всю работу за них выполняли юристы "Аэрофлота".

Сливко не согласен с этим. На суде он даже заявил, что его фирма недавно выиграла одно из дел авиакомпании на полтора миллиарда рублей.

Сам топ-менеджер "Аэрофлота" тоже был сегодня отправлен под стражу на два месяца.