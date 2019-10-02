В Москве вторые сутки ищут трёх пропавших семиклассников

Полиция просит сообщать любую информацию о возможном местонахождении ребят по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56-82 или в службу 102 (с мобильного — 112).

В Новой Москве вторые сутки ищут трёх семиклассников, которые ушли из школы 1 октября и исчезли. Речь идёт об учениках школы № 1788 поселения Внуковское Артуре Пасюкове, Александре Гуле и Денисе Карманове.

— Ученики седьмого класса школы № 1788 поселения Внуковское 1 октября текущего года после окончания занятий не вернулись домой, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, — сообщили в столичном ГУ МВД России.

Мальчикам на вид около 13 лет. Артур плотного телосложения, рост 160 см, волосы русые, глаза карие, ушёл из школы в куртке сине-серого цвета, серых брюках и чёрных кроссовках. Александр ростом 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые, был в тёмно-синих брюках, а также куртке и ботинках чёрного цвета. Денис плотного телосложения, рост 150 см, глаза голубые, волосы темно-русые, был одет в тёмные джинсы, куртку и кроссовки.

Полиция просит сообщать любую информацию о возможном местонахождении пропавших Артура, Александра и Дениса по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56-82 или в службу 102 (с мобильного — 112).

В Туве тем временем продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который потерялся в тайге во время сбора кедрового ореха.