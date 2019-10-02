Сын Роберта Кеннеди назвал имя настоящего убийцы отца, но никто этого не заметил

Полиция никогда не обращала внимания на роль Сезара в расстреле его отца, но теперь наказать настоящего преступника не получится, говорит он.

Американского сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди, в июне 1968 года убил не Серхан Бишар Серхан, который отбывает за это преступление пожизненный срок, а охранник отеля "Амбассадор" Тейн Сезар. Сенсационное заявление ещё в сентябре сделал сын убитого, но на откровения обратили внимание лишь сейчас.

Как утверждает Роберт Кеннеди — младший, Серхан действительно стрелял в его отца, но его выстрелы были несмертельными. По его словам, сенатор погиб от руки Сезара.

— Неопровержимые доказательства свидетельствуют о том, что моего отца убил Тейн Сезар. Он ждал в кладовой, пока мой отец говорил в бальном зале, а затем схватил его за локоть и повёл к Серхану. Тот сделал два выстрела в сторону моего отца, прежде чем его схватили. Уже лёжа на полу, он разрядил револьвер в противоположную сторону, попав в случайных людей, — написал Кеннеди-младший в "Инстаграме".

По его словам, Сезар в этот момент находился прямо за кандидатом в президенты, упираясь ему в правый локоть своим пистолетом. Позже судмедэксперт скажет, что все ранения убитый получил от "контактных" выстрелов, то есть в упор или почти в упор.

— Когда мой папа упал, он потянулся назад и оторвал зажим с галстука Сезара, — утверждает сын политика.

Кеннеди-младший пишет, что Сезар сказал полиции, будто избавился от своего пистолета до убийства, но на самом деле он его продал другу через несколько недель после расстрела. Он также называет бывшего охранника отеля фанатиком, который ненавидел семью Кеннеди за их защиту гражданских прав чернокожих. Роберт Кеннеди — младший уверен, что полиция никогда не обращала внимания на роль Сезара в убийстве его отца, но теперь наказать настоящего преступника не получится. Он умер 11 сентября 2019 года на Филиппинах, заключает Кеннеди-младший.

В 1968 году Роберт Кеннеди баллотировался на пост президента США и был ранен после произнесения речи по случаю победы на предварительных выборах в Калифорнии. На следующий день, 6 июня, политик скончался. Обвиняемого в убийстве Кеннеди Серхана Серхана первоначально приговорили к смертной казни, однако впоследствии наказание смягчили до пожизненного заключения. Заключённый 15 раз просил об условно-досрочном освобождении и каждый раз получал отказ.