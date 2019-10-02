Появились разоблачения о "Битве экстрасенсов": Колдунов искали среди юмористов

При этом создатели шоу уверяют, что испытания с каждым сезоном для участников становятся сложнее.

Самый мистический проект российского телевидения "Битва экстрасенсов", несмотря на многочисленные разоблачения, 28 сентября вернулся на экраны. С первого же выпуска программа взлетела на вторую строчку в рейтингах проектов телеканала "ТНТ".

Руководители шоу отмечают, что с каждым сезоном проходить испытания участникам становится сложнее, однако в соцсетях появляется всё больше контраргументов на этот счёт. Популярный блогер Наталья Краснова поделилась одним из них.

— К нашим ребятам, которые вылетели с юмористического проекта, подходили с "Битвы экстрасенсов" продюсеры и предлагали сняться в качестве колдунов. Только придумайте себе фишку какую-нибудь. Вот и вся магия, — передаёт КП слова блогера.

После рассказа Красновой на форуме, где обсуждали мистическую программу, привели ещё десятки похожих примеров. Очевидцы утверждали, что участники шоу вовсе не маги. Разгадывают прошлое, предсказывают и угадывают они благодаря помощи телевизионщиков.

Ранее звезда "Битвы экстрасенсов" пригрозила подать в суд на победителя 14-го сезона.