Бродячие собаки напали на двух детей в Тверской области

Теперь вопросы возникнут к тем, что должен следить в посёлке за безопасностью жителей.

Следователи в Тверской области начали проверку сообщений местных СМИ о нападении бродячих собак на двух малолетних детей. ЧП случилось накануне в посёлке Редкино Конаковского района. Пострадали восьмилетняя девочка и девятилетний мальчик.

— При осмотре детей на их левом предплечье и лопаточной области обнаружены укушенные раны. Со слов малолетних пострадавших, на улице посёлка их покусала собака, — сообщает Следственное управление СК РФ по Тверской области.

Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают потерпевших, свидетелей и получают медицинскую документацию.

Это уже второй случай в области за последние полтора месяца. Ранее на нападения стай бродячих собак жаловались жители посёлка Суховерково. От укусов собак пострадали уже двое мальчиков и маленькая девочка.