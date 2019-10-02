В Уфе в недостроенном доме включили отопление после жалобы жильцов папе римскому

Семьи обратились к застройщику, но те ответили: "Мы никого не боимся. Пишите кому-угодно, хоть папе римскому". Они и написали понтифику.

Жильцы недостроенного дома в Уфе пожаловались папе римскому Франциску на холодные квартиры, после чего у них включили отопление. Речь идёт о жилом комплексе "Лимонарий" на улице Менделеева, 152/4.

— [Застройщик] Валерий Мансуров и его окружение смеются над нами. Они прямо говорили нам: "Мы никого не боимся. Пишите кому угодно, хоть папе римскому". Поэтому обманутые дольщики ЖК "Лимонарий" направили официальное письмо в Ватикан папе римскому, — сообщили жильцы дома в своей группе в соцсети "ВКонтакте" и прикрепили документ, написанный на английском и русском языках.

Письмо разошлось по Сети, после чего в квартирах чудесным образом появилось тепло.

В недостроенный дом заселились 60 семей, так и не дождавшихся сдачи своих квартир. Теперь они вместе с детьми живут в здании, которое подключено к коммуникациям не полностью. По их словам, горячей воды в многоэтажке до сих пор нет.

Впрочем, проблемы бывают и у самого папы римского. Совсем недавно он, как обычный горожанин, застрял в лифте.