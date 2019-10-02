Неизвестные открыли стрельбу перед супермаркетом в Германии, погиб один человек

Транспортным средством, на котором могли уехать стрелявшие, может быть фургон или универсал.

В немецком городе Абенсберг на парковке перед супермаркетом был застрелен один человек. Двух подозреваемых в убийстве теперь ищет полиция, сообщает FOCUS Online.

— Вскоре после 18:00 [19:00 мск] пришло сообщение, что на Штраубингер-штрассе в Абенсберге произошла стрельба, один человек был убит. Около 18:30 снова произошёл инцидент в Абенсберге, где был произведён ещё один выстрел и один человек оказался тяжело ранен, — цитирует издание представителя полиции Гюнтера Томашко.

Полицейские предполагают, что оба инцидента связаны между собой. Над городом кружит полицейский вертолёт. Уже задержали двух подходящих под описание человек, но поиски продолжаются.

В начале этого года произошла стрельба в Мюнхене на стройке, тогда погибло два человека.