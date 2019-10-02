В Госдуме поразились маркировкой 16+ на Библии

Два рядом стоящих издания "Мастера и Маргариты" имели возрастные ограничения 12+ и 16+, а два "Героя нашего времени" — 0+ и 16+.

Председатель Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская поразилась неадекватностью возрастных маркировок книг после проверки магазинов.

Депутат в интервью телеканалу "Дума ТВ" пообещала, что продолжит настаивать на принятии законопроекта, позволяющего отказаться от избыточных маркировок.

— Начну с тяжёлой артиллерии: Библия — 16+, "Жития святых" — 16+, "Святое Евангелие для семейного чтения" — 16+, — сказала она.

Ямпольская обнаружила такую же маркировку на произведении английского писателя Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта", хотя к этому возрасту героев два года как в живых не было.

По словам депутата, два рядом стоящих издания "Мастера и Маргариты" имели маркировки 12+ и 16+, а два "Героя нашего времени" — 0+ и 16+.

— "Волшебник Изумрудного города" — 16+. "Анна Каренина" — 16+. Глубоко любимая мною книга "Лето Господне" Ивана Шмелёва — 16+. Анфиса Чехова — тоже 16+. И это ничуть не смешно, — сказала Ямпольская.

В комитет по культуре неоднократно приходят жалобы на излишнюю маркировку произведений литературы и искусства. Как рассказала депутат, люди просят как можно скорее отменить излишнюю маркировку.

— Когда мы вносили этот законопроект, я сразу предупредила, что путь его вряд ли будет простым. Конечно, у нас есть охранители, они дремучие, по выражению нашего президента, но не дремлющие, — пояснила она.

Авторы поправок предлагают отменить обязательную маркировку книг, которые рекомендуют для изучения в средней школе, а также фильмов, допущенных к показу без прокатного удостоверения.

В начале сентября Лайф рассказывал об инциденте на Урале. Старшекласснице отказались продавать сборники стихов с пометкой 18+ Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Иосифа Бродского, хотя их творчество включено в школьную программу.