Пассажир лайнера увидел свой чемодан на ВПП, улетая из Манчестера

Авиакомпания принесла извинения за инцидент и доставила багаж владельцу на следующий день.

Пассажир авиакомпании Lufthansa увидел свой брошенный чемодан на взлётно-посадочной полосе из окна улетающего лайнера, пишет The Sun.

Карн Ратерия вылетал из аэропорта британского Манчестера в немецкий Мюнхен, когда увидел, что его чемодан остался в одиночестве на взлётно-посадочной полосе.

Пассажир незамедлительно написал в своём твиттере обращение к авиакомпании и приложил доказательство в виде фотографии.

— Я сообщил об этом экипажу, однако он сказал, что посадка закончена, — пишет Ратерия.

Пост пассажира набрал более 1,4 тысячи лайков.

— Так близко и так далеко в одно время, — пишет один из пользователей.

— По крайней мере, они освободили вас от необходимости ждать свой багаж, — пишет другой.

Авиакомпания принесла извинения за инцидент и доставила багаж владельцу на следующий день.

Ранее с авиакомпанией Lufthansa произошёл другой инцидент. Лайнеру пришлось экстренно вернуться в аэропорт из-за трещины в стекле.