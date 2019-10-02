В Багдаде полностью заблокирован интернет

Ещё днём в государстве перестали работать соцсети Facebook и Twitter, а также мессенджер WhatsApp.

Багдад и большая часть районов Ирака полностью отрезаны от Всемирной паутины из-за продолжающихся второй день волнений и беспорядков. Об этом информирует телеканал Al Hadath со ссылкой на данные мониторинговой группы NetBlocks, которая отслеживает блокировки в Сети.

Как отмечается, это было сделано в целях предотвращения распространения призывов к акциям протеста, которые активно распространяются через соцсети. Между тем еще днём в государстве перестали работать Facebook, Twitter и WhatsApp.

Напряжённость в столице Ирака растёт с каждым часом. Сотни протестующих снова предприняли попытку прорваться через блокированный подразделениями МВД мост Аль-Джумхурия к охраняемому району столицы, где находятся иностранные посольства и правительственные учреждения.

Также протестующие перекрыли трассу, которая ведёт в Международный аэропорт Багдада. По данным администрации воздушной гавани, аэропорт работает в обычном режиме под охраной спецназа.

В среду в Багдаде проводится экстренное заседание представителей высших органов власти Ирака — президента, премьер-министра и спикера парламента. Армия находится в состоянии максимальной боевой готовности и в любой момент разместит свои подразделения на улицах городов.