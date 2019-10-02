Путин поручил не допустить "фокусов" в оплате труда медработников

Президент РФ Владимир Путин поручил проследить, чтобы оплата труда медицинских работников не повлияла на размер компенсационных выплат. Об этом пишет РИА "Новости".
— Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты. Чтобы этого фокуса не произошло, — сказал Путин.
Он подчеркнул, что эффективность и качество работы медперсонала влияют на очень многое, в частности на продолжительность жизни, демографию и здоровье россиян.
Президент также пообещал, что в октябре проведёт заседание Государственного совета по вопросам здравоохранения.
Сегодня в Кремле состоялось совещание, посвящённое модернизации первичного звена здравоохранения. В ходе совещания был поднят вопрос о сроках введения новой системы оплаты труда медработников.
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