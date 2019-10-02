Путин поручил не допустить "фокусов" в оплате труда медработников

Президент пообещал провести заседание Государственного совета по вопросам здравоохранения.

Президент РФ Владимир Путин поручил проследить, чтобы оплата труда медицинских работников не повлияла на размер компенсационных выплат. Об этом пишет РИА "Новости".

— Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты. Чтобы этого фокуса не произошло, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что эффективность и качество работы медперсонала влияют на очень многое, в частности на продолжительность жизни, демографию и здоровье россиян.

Президент также пообещал, что в октябре проведёт заседание Государственного совета по вопросам здравоохранения.

Сегодня в Кремле состоялось совещание, посвящённое модернизации первичного звена здравоохранения. В ходе совещания был поднят вопрос о сроках введения новой системы оплаты труда медработников.