Фура размазала крокодила по Ярославскому шоссе — фото

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Предполагается, что животное сбежало из цирка-шапито, который ранее находился в этом районе.

Крокодил погиб под колёсами грузового автомобиля на Ярославском шоссе возле села Тарасовка в Пушкинском районе Московской области. Сообщения об этом, сопровождаемые пренеприятными фотографиями, появились в социальных сетях.

<p>Фото © VK</p>

<p>Фото © VK</p>

На данный момент неизвестно, откуда сбежала огромная рептилия. По словам очевидцев, крокодил выполз на дорогу, после чего по нему проехало несколько машин, в том числе большая фура.

Как предполагают в соцсетях, животное сбежало из цирка-шапито, который ранее находился в этом районе.

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