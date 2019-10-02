Фура размазала крокодила по Ярославскому шоссе — фото

Предполагается, что животное сбежало из цирка-шапито, который ранее находился в этом районе.

Крокодил погиб под колёсами грузового автомобиля на Ярославском шоссе возле села Тарасовка в Пушкинском районе Московской области. Сообщения об этом, сопровождаемые пренеприятными фотографиями, появились в социальных сетях.

На данный момент неизвестно, откуда сбежала огромная рептилия. По словам очевидцев, крокодил выполз на дорогу, после чего по нему проехало несколько машин, в том числе большая фура.

Как предполагают в соцсетях, животное сбежало из цирка-шапито, который ранее находился в этом районе.