Директор школы во Владимире отобрал топор у ученика

У этого мальчика сложные отношения со сверстниками, а также есть вопросы к семье.

Власти, полиция и педагоги изучают инцидент в одной из школ Владимира, где ученик восьмого класса пришёл в школу с топором и даже успел достать его из рюкзака, но предмет забрал директор, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области Геннадия Прохорычева.

— Слава богу, что школа сработала очень хорошо. Директор остановил ребёнка и забрал топор, никто не пострадал. Но топор был уже не в рюкзаке, — пояснил омбудсмен.

По его мнению, мальчик пришёл в школу с агрессивными целями, а не для того, чтобы покрасоваться перед сверстниками. В связи с этим, добавил Прохорычев, на 3 октября запланировано совещание представителей власти и правоохранительных органов.

— Сегодня целый день с подростком работали правоохранители, идёт следствие. Точных результатов пока нет, — отметил он.

Омбудсмен подчеркнул, что подросток трудный и даже состоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и на школьном учёте. Кроме того, у мальчика сложные отношения со сверстниками, а также есть вопросы к семье.

— Наверное, к таким детям, с девиантным поведением, нужен иной подход. Мы давно говорим о наставничестве над такими подростками, но всегда сложно найти наставника для такого тяжёлого подростка, — заключил уполномоченный по правам ребёнка.

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