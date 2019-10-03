В нескольких регионах Ирака ввели комендантский час

В результате столкновений с силовиками погибло шесть человек, ещё 110 получили ранения.

В Ираке во время комендантского часа погибло шесть человек и 110 пострадали в результате столкновения с силовиками в городе Эн-Насирия. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Днём сотни протестующих пришли к зданию провинциального совета, однако их остановила полиция. В результате стычек манифестантам удалось прорвать оцепление, затем толпа устроила погромы и подожгла учреждение.

Спустя некоторое время силовики оттеснили зачинщиков беспорядков, однако пожар потушить не удалось и здание полностью выгорело.

Из-за погромов местные власти ввели комендантский час, а на помощь местным силовикам прибыли элитные подразделения по борьбе с терроризмом. В результате ограничение на передвижения людей и транспорта также объявили в Эль-Хилле (центр провинции Бабиль) и Эль-Амаре (столица провинции Майсан).

Беспорядки в Ираке продолжаются уже два дня. Власти страны были вынуждены заблокировать интернет и привести армию в состояние полной боевой готовности. Причиной многочисленных протестов стали плохие условия жизни, безработица и коррупция в стране.